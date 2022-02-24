حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 24-2-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الجوزاء يفضل اللون الرمادي، ويبدأ من مواليد 21 مايو حتى 21 يونيو، ورمز البرج هو توأمان صغيران يمسكان بيد بعضهما، والكوكب المسيطر عليه هو عطارد أسرع الكواكب، كما أن الحجر الخاص به الزمرد المصري والعقيق الأصفر.

وفي إطار اهتمام مواليد البرج بمتابعة حظك اليوم لبرج الجوزاء، نستعرض توقعات البرج وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهي خدمة يومية للقراء، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم مولود برج الجوزاء مهنيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الجوزاء بضرورة عدم المغامرة في أي شئ، إذ يجب استيفاء المعلومات اللازمة، لتكي تأخذ قرار خاص بعملك وحياتك المهنية.

لذا عليك أن تهتم بمراجعة كل البيانات الخاصة بالمشروع أو الخطوة العملية التي تقدم عليها حتى لا تتعرض لخسارة كبيرة، وفق حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء عاطفيا

عليك أن تكون هادئ في تعاملك مع من تحب، إذ أن العنف والعصبية قد تجعلك تخسر شريك حياتك، فلا تتسرع في ردود أفعالك، وكن لطيفا حتى لا تخسر أحبائك في وقت عصبية، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي.

مواصفات برج الجوزاء

تقول خبيرة الفلك عبير فؤاد، إن أبرز مميزات البرج:

- التحدث بلباقة كبيرة مع الآخرين.

- القدرة على الإقناع.

- تعدد البراعات والذهن الحاضر.

- يتسم بالذكاء الشديد.

- قادر على التحليل بدرجة كبيرة في مختلف أمور الحياة.