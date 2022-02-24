38 جنيها حصيلة مكاسب جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم بعد إعلان الحرب

حققت أسعار الذهب، منتصف التعاملات اليومية اليوم الخميس 24-2-2022، مكاسب بقيمة 38 جنيها، خلال أقل من 6 ساعات، مدفوعة بالحرب الروسية الأوكرانية، وحقق المعدن الأصفر أعلى مستوياته خلال عام.

وكان تجار بالغرف التجارية، نصحوا المواطنين، بالاحتفاظ بما لديهم من مدخرات ذهبية، لكونها الملاذ الآمن وقت الحروب، مشددين على أن البيع أو الشراء في هذا التوقيت للمضطر فقط.

توقعات بارتفاع سعر الذهب اليوم

وتوقع التجار، مزيد من الصعود في أسعار المعدن النفيس خلال التداولات اليومية في البورصات العالمية ليوم الخميس 24-2-2022، وأرجعوا الأسباب للحرب الروسية الأوكرانية، والتي ستجعل المعدن الأصفر يحقق مزيدا من المكاسب، قد تتجاوز 100جنيه.

وقال «رفيق العباسي»، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية الأسبق لـ«الوطن»، إن الاستثمار في الذهب هو الأفضل حاليا مقارنة بالملاذات الأخرى، مضيفا: «على حائزي الذهب الانتظار حتى غد الجمعة، وعدم التخلص منه الأن والانتظار لجني مزيد من الأرباح، مشددا على عدم بيع المدخرات الخاصة إلّا للمضطرين فقط، لأن المعدن النفيس سيواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وهناك فرصة لجني مزيد من الأرباح».

وبيّن أن الذهب والنفط والغاز الطبيعي والفضة الأكثر استفادة من التوترات العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية، إذ ارتفعت أسعارها بشكل كبير، مقارنة بباقي العملات المتداولة عالميا.

سعر الذهب عالميًا

وسجّلت الأوقية منتصف تعاملات اليوم الخميس 24-2-2022 سعر 1.966.74 دولار، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 63,23 دولار، وسجل عيار 22 سعر57.96 دولار، وبيع عيار 21 بسعر 55.32 دولار، فيما بيع عيار 18 بسعر47.42 دولار.

سعر الذهب محليًا

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة منتصف تعاملات اليوم الخميس 24-2- 2022 ليباع عيار 24 بسعر 982 جنيهًا، وبيع عيار 21 الشعبي بسعر 861 جنيهًا، وسجل عيار 18، سعر 738 جنيها، فيما يباع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و888 جنيهًا.