أسعار الذهب تصل أعلى مستوى منذ 2020.. تعرف على سعر المعدن النفيس اليوم

قفزت أسعار الذهب الفوري بنسبة 2% اليوم، الخميس، على خلفية هجوم القوات الروسية على أوكرانيا بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرى تداول الذهب عند 1942.10 دولار للأوقية صباحاً، مرتفعًا بنسبة 1.88% عن اليوم السابق والأعلى منذ أواخر عام 2020، حيث يتدفق المستثمرون على أصول الملاذ الآمن، تزامنا مع انخفاض أسواق الأسهم عالميًا إلى المنطقة الحمراء، كما ارتفعت أسعار النفط والسلع الخفيفة بشكل حاد، وتجاوز خام برنت القياسي الدولي 100 دولار لأول مرة منذ 2014.

ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ 2020

وارتفع سعر الذهب بنحو 8% في فبراير الجاري حتى الآن، في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له منذ يوليو 2020، وانخفضت عائدات السندات الأمريكية، حيث ضخ المستثمرون أموالهم في سندات الخزانة، التي يُنظر إليها أيضًا على أنها أصول آمنة.

وأعلن بوتين ما أسماه «عملية عسكرية خاصة»، في وقت مبكر من صباح الخميس، بعد يومين فقط من إرسال قوات إلى المناطق الانفصالية الشرقية لأوكرانيا في دونيتسك ولوهانسك، في أعقاب أشهر من التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا حيث بلغ عدد القوات ما يصل إلى 150 ألفًا.

دعوات إلى فرض عقوبات غربية على روسيا

وأفاد وزير الخارجية الأوكراني «دميترو كوليبا»، أن العديد من المدن في أوكرانيا التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة تتعرض للهجوم الروسي، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل حاسم لعزل روسيا، ودعا في تغريدة إلى «عقوبات مدمرة على روسيا الآن» من بين إجراءات عقابية أخرى.

وتعهد قادة الناتو برد سريع، بما وصفوه بالعقوبات «الشديدة»، حيث حذر البعض من أن غزو بوتين قد يؤدي إلى أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.