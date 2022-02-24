38 جنيها مكاسب جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم الخميس

حققت أسعار الذهب، منتصف التعاملات اليومية ليوم الخميس 24-2-2022 مكاسب بقيمة 38 جنيها خلال أقل من 6 ساعات مدفوعة بالحروب الروسية الأوكرانية، وحقق المعدن الأصفر أعلى مستويات الارتفاع خلال عام.

وكان تجار بالغرف التجارية، قدموا نصائح للمواطنين، بالاحتفاظ بما لديهم من مدخرات ذهبية، لكونة يعد الملاذ الآمن وقت الحروب، مشددين على أن البيع أو الشراء فى هذا التوقيت للمضطر فقط.

توقعات بارتفاع سعر الذهب اليوم

وتوقع التجار، مزيد من مواصلة المعدن النفيس لارتفاعاته خلال التداولات اليومية في البورصات العالمية ليوم الخميس 24-2-2022، وأرجعوا الأسباب للحرب الروسية الأوكرانية، التي ستجعل المعدن الأصفر يحقق مزيدا من المكاسب، تتجاوز الـ100جنيه

لافتا إلى أن الاستثمار فى الذهب هو الأفضل حاليا بالمقارنة بالملاذات الأخرى، وفقا لـ رفيق العباسي، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية الأسبق لـ«الوطن».

وقال رئيس الشعبة، على الحائزين الذهب الانتظار لغدا الجمعة، عدم التخلص منه الآن والانتظار لجني مزيد من الأرباح، مشددا على عدم بيع المدخرات الخاصة إلّا للمضطرين فقط، لأن المعدن النفيس سيواصل لمزيد الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وهناك فرصة لمزيد من جني الأرباح.

وبيّن أن الذهب والنفط والغاز الطبيعى والفضة الأكثر استفادة بالتوترات العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية، إذ ارتفعت أسعارها بشكل كبير، بالمقارنة بباقي العملات المتداولة عالميا.

سعر الذهب عالميًا

وسجّلت الأوقية منتصف تعاملات اليوم الخميس 24-2-2022 سعر 1.966.74 دولار، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 63.23 دولار، وسجل عيار 22 سعر 57.96 دولار، وبيع عيار 21 بسعر 55.32 دولار، فيما بيع عيار 18 بسعر 47.42 دولار.

سعر الذهب محليًا

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة منتصف تعاملات اليوم الخميس 24-2- 2022 ليباع عيار 24 سعر 982 جنيهًا، وبيع عيار 21 الشعبي بسعر 861 جنيهًا، وسجل عيار 18 بسعر 738 جنيها، فيما يباع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و888 جنيهًا.