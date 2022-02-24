عاجل.. أسعار الذهب ترتفع 3.4% بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا

قفزت أسعار الذهب أكثر من 3% اليوم الخميس، وقاد البلاديوم صعوداً في المعادن النفيسة حيث زاد الغزو الروسي لأوكرانيا المخاوف من اندلاع حرب في أوروبا ودفع المستثمرين بعيداً عن الاستثمار في الأصول ذات المخاطر العالية والتوجه إلى الملاذات الآمنة، كما تعد روسيا ثالث أكبر منتج للذهب في العالم.

سعر الأوقية يرتفع إلى 1.971.54 دولار

وصعد الذهب الفوري 3.4%، ليصل إلى 1,971.54 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2020، وقفزت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2.4% إلى 1.956 دولار، وذلك بعدما شنت روسيا غزوًا شاملاً لأوكرانيا براً وجواً وبحراً يوم الخميس.

تخوفات من زيادة أسعار السلع بعد صعود جرام الذهب 38 جنيها

وقالت مذكرة بحثية لـ«ساكسو بنك»، إنه من الواضح أن هناك طلبًا على الذهب، لكن هذه الأزمة تضخمية للغاية لأنها تضيف ضغوطًا تصاعدية على أسعار السلع، حيث ارتفع الذهب بما يزيد عن 9% في فبراير حتى الآن، وأثرت الأزمة الروسية الأوكرانية على الرغبة في المخاطرة، ويتجه المعدن الأصفر لتسجيل أفضل أداء شهري له منذ يوليو 2020، خاصة مع مكاسب تصل لما يعادل 38 جنيها للجرام.

صعود البلاديوم 7% بأفضل أداء منذ أغسطس 2020

وقفز البلاديوم المحفز التلقائي أكثر من 7% إلى 2665.99 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس من العام الماضي.

ويشير التصعيد العسكري حال استمراره من جانب روسيا، إلى ارتفاع الذهب إلى 2000 دولار أو أكثر للأوقية على المدى القصير، وصعدت الفضة 4.2% إلى 25.56 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 2.7% إلى 1121.10 دولار.