هل تواصل أسعار الذهب ارتفاعاتها مدفوعة بالحرب؟.. مؤسسة عالمية تجيب

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا، صباح اليوم الخميس، 24 فبراير الحالي، بنسبة 2%، ليحقق بذلك أعلى مستويات منذ ما يقارب العام، وقفز سعر الأوقية إلى 1950 دولارا، بعد أن شنت روسيا، ثالث أكبر منتج للمعدن الأصفر عالميًا، هجمة عسكرية على أوكرانيا فجر اليوم بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين.

ستاندرد آند بورز أسعار الذهب ستتجه إلى مستوى 2000 دولار للأوقية خلال الجلسات المقبلة

ووفقاً لتوقعات «ستاندرد آند بورز»، في مذكرة بحثية، فإنَّ أسعار الذهب قد تواصل الارتفاع لتخترق مستوى 1,960 ألف دولار للأوقية، متجهة إلى اختبار مستوى 2000 دولار خلال الجلسات القليلة المقبلة.

رفع الفائدة على الدولار تُهدئ من حدة صعود سعر الذهب

فيما رجح محللون ماليون بوحدة البحوث، أن تسحب زيادات أسعار الفائدة المتوقعة على الدولار البساط من «الذهب»، حيث ينوي «الاحتياطي الفيدرالي»، رفع سعر الفائدة 5 مرات على الأقل خلال 2022، لتكون أول زيادة بمقدار 0.25 في مارس المقبل، ما يقلل جاذبية المعدن الأصفر أمام عوائد الأصول الأخرى.

«التضخم العالمي» و«سوق الأسهم» يحركان أسعار الذهب

وأضافت المذكرة البحثية، أنَّه بجانب العوامل السابقة التي أدت لاشتعال أسعار الذهب ليواصل الصعود إلى مستويات عام 2020 عقب إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوباء عالمي، فإنَّ مواصلة التضخم العالمي زيادته المطردة وتقلبات أسواق الأسهم لهما تأثير كبير على سوق الذهب أيضاً.

وأفادت المذكرة وفقاً لرأي أحد كبار محللي الذهب عالميًا، «روبن تسوي»، بأنَّ التقلبات العالية والمخاطر الجيوسياسية قد يدفعان الطلب على أصول الملاذ الآمن بشكل قوي، ليتزامن خروج المستثمرين من سوق الأسهم مع التدفق إلى سوق الذهب.

يجدر الإشارة إلى ارتفاع سعر الذهب الفوري إلى 2035 دولارا في أغسطس 2020، على خلفية اندلاع أزمة الوباء العالمي، حيث أثار انتشار فيروس كورونا مخاوف من الركود العالمي، ليتجه المستثمرون نحو شراء السندات الحكومية الأمريكية، الأكثر أمانًا.

وعلى صعيد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، واقتحام القوات الروسية لحدود جارتها، فإنَّ الولايات المتحدة وصفت الخطوة الروسية بأنها مقدمة لغزو أوكرانيا، ما يملي عليها فرض عدة عقوبات على «موسكو»، بالتحالف مع أعضاء حلف الناتو.