حظك اليوم مولود برج الأسد الجمعة 25-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد، قد يكون ذو شخصية مغرورة، إذ أنه يعشق لفت الأنظار إليه، سواء بأفكاره أو آرائه، وثقافتة الواضحة، أو باهتمامه الشديد بهيئته، مما يجعله محبوبا من كل من حوله.

كما يتسم مولود برج الأسد، أنه شديد الذكاء، لديه الكثير من الطموحات والأهداف الذي يسعى لتحقيقها، وذلك في وقت قصير، ويسعى للمناصب القيادية في عمله، ولهذا يعمل دائما بنشاط وجهد كبير في عمله، من أجل لفت الأنظار إليه من جانب رؤسائه في العمل، ويستغل ذكائه ولبقاته الاجتماعية في تكوين علاقات وصدقات تساعده على تحقيق طموحه في العمل.

مولود الأسد شخص مسيطر، يكره أن يفرض عليه الآخرون أي آراء، كما يسعى لاتخاذ قراراته بنفسه، ويسعى لفرض سيطرته على المحطين به.

حظك اليوم مولود برج الأسد مهنيا

تؤكد لك خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، أن اليوم قد تتضح الكثير من الأمور الغامضة بالنسبة لك داخل العمل، والصادرة من حولك، وهذا ما سوف يساعدك كثير على حل قضية شائكة كانت تؤرقك مؤخرا، وفقا حظك اليوم، كما يجب أن تنتبه لحقوقك أثناء اتخاذك لقرارتك الهامة.

حظك اليوم مولود برج الأسد عاطفيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر في منزل الحب اليوم لمولود برج الأسد، لهذا يجب أن تكون جذابا ولبقا في حديثك مع شريك حياتك، إذ أن هذا سيزيد من القرب فيما بينكم في الأفكار.