حظك اليوم مولود برج الأسد الإثنين 21-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف أن أصحاب برج الأسد الذين تم إنجابهم خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 22 أغسطس دائما ما يتفقون ويجدون راحتهم في القرب من أصحاب برجي الدلو والجوزاء، فكلاهما حريص على التركيز على الجوانب الإيجابية في الحياة ودائما لديهم حس تفاؤل عالٍ، ودائما ما يفضل الأسد تقديم المساعدة للمقرّبين منه، والإخلاص لهم بشكل مفرط يجعل البعض يستغل ذلك.

أبرز ما يعيب مولود برج الأسد، أنه شخص لديه شعور قوي تجاه نفسه لذلك يعرف أنه شخص مغرور، كما أنه شخص يتصرف بكسل وخمول في بعض الأحيان، ويحب لفت الانتباه والأنظار، ما يجعله يثق في نفسه بشكل كبير ليؤثر ذلك بشكل واضح وصريح على جاذبيته ومظهره أمام الآخرين، ما يجعلهم ينجذبون إلى قوة شخصيته.

ونرصد من خلال هذا التقرير حظك اليوم مولود برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

الشمس والمشتري في منزل المدخرات يمنحانك يقظة وقدرة كبيرة على التخطيط للمستقبل وتنمية مدخراتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك خلافات مع البعض، وعليك أن تكون أكثر تفهما ومرونة.. قم بدورك حتى وإن كان ضد إرادتك.

مشاهير برج الأسد

هناك الكثير من المشاهير العرب الذين ينتمون لبرج الأسد من بينهم هدى سلطان، سمية الألفي، عزت أبو عوف، راشد الماجد، رامي عياش، سلاف فواخرجي، كارول سماحة، مايا نصري، رولا سعد، ورزان مغربي، فريد شوقي، تامر حسني، منة شلبي.