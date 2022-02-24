الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. خبير يكشف تأثير الأزمة على اقتصاد العالم

قال الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي، إنّ ما يحدث في أوكرانيا ليس حربا، لكنه عملية عسكرية سريعة، بسبب عدم وجود توازن أو تكافؤ بين الجانبين، موضحا أن «روسيا تمتلك أحد أقوى الجيوش في العالم، بينما أوكرانيا دولة صغيرة جدا»، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية تأثرت بهذه الحرب بشكل مبالغ فيه.

حرب روسيا وأوكرانيا ترفع أسعار الفائدة بالعالم

توقع العمدة، في مداخلة هاتفية مع تليفزيون «الوطن»، أن تستغرق العملية العسكرية الروسية بضعة أيام فقط، إلا أن التداعيات الاقتصادية التي ستحدث لن تكون نتيجة العملية العسكرية بشكل مباشر، لكنها ستكون نتيجة العقوبات الغربية، لافتًا إلى أن أسعار الفائدة سترتفع في العالم، ما يجعل الاستثمارات الآمنة أفضل في السندات الائتمانية، مؤكدا أن الذهب سيظل الملاذ الآمن الأقوى على مر العصور.

أكبر الدول المصدرة للحبوب في منطقة الصراع

أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أكبر مصدري الحبوب بالعالم في منطقة الصراع، موضحا أن أوكرانيا رابع أكبر مصدر للقمح في العالم، كما أن الدول المجاورة لأوكرانيا منتجة للحبوب.

وأكد العمدة، أن هناك تداعيات ستحدث بشكل غير مباشر، وتداعيات أخرى ستكون سريعة ولحظية وفورية، مثل ما يحدث في سوق الطاقة والبترول، لأنه شديد الحساسية تجاه الأحداث السياسية، متابعا: «بمجرد حدوث مناوشات وشد وجذب بين الجانبين الغربي والروسي، ارتفعت أسعار الطاقة بشكل تدريجي، ووصلت إلى ذروتها اليوم، ووصل برميل البترول إلى 100 دولار، لأول مرة منذ 8 سنوات».