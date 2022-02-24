«أبوشقة ويمامة وقورة» يساهمون بـ750 ألف جنيه من تكاليف انتخابات الوفد

عقدت اللجنة المشرفة على انتخاب رئيس حزب الوفد الفترة الرئاسية من 2022 إلى 2026، اجتماعا مع المرشحين الثلاثة على مقعد رئيس الحزب، للمناقشة حول الضوابط المتعلقة بسلامة إجراءات العملية الانتخابية، وحضر اللقاء كل من المستشار بهاء أبو شقة، والدكتور عبد السند يمامة، والمهندس ياسر قورة.

وقال الدكتور وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس تحرير الوفد وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد، خلال حديثه لـ«الوطن» إن اللجنة وافقت على عقد مؤتمر صحفي لكل مرشح بمقر الحزب، مشيرا إلى أن اللقاء شمل مساهمات قيمتها 750 ألف جنيه قدمها المرشحون الثلاثة كمساهمة منهم في العملية الانتخابية، على أن يستكمل الحزب باقي التكاليف من ميزانيته الخاصة.

«أبوشقة ويمامة وقورة» يساهمون بـ750 ألف جنيه من تكاليف الانتخابات

وأوضح عضو الهيئة العليا للوفد وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، أن المستشار بهاء أبو شقة قام بتوريد 300 ألف جنيه لخزينة الحزب كمساهمة في مصروفات العملية الانتخابية لا ترد بأي حال، كما قدم الدكتور عبد السند يمامة أيضا 300 ألف جنيه، بينما ساهم المهندس ياسر قورة بمبلغ 150ألف جنيه.

وجدي زين: اللجنة مستمرة في مواصلة عملها حتى إعلان نتيجة الانتخابات

وتابع عضو اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد 2022، أن اللجنة مستمرة في مواصلة عملها بالإشراف على كل ما يتعلق بإجراء العملية الانتخابية، لانتخاب رئيس للحزب، بدءا من تلقي طلبات الترشح، صباح السبت الموافق 12 فبراير من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، يوميا، وحتى إغلاق باب الترشح في الساعة الخامسة مساء يوم الخميس 17 فبراير، بالإضافة إلى تلقي التظلمات والطعون والنظر فيها، وصولا إلى إعلان الكشف النهائي للمرشحين صباح الثلاثاء الماضي، وإعلان الضوابط المتعلقة بسلامة إجراءات العملية الانتخابية وحتي إعلان النتيجة النهائية وإعلان اسم الفائز بمنصب رئيس الحزب، وذلك بعد إتمام عمليتي التصويت والفرز.

انتخابات الوفد «تحت إشراف قضائي كامل»

وأكد وجدي زين الدين على أن انتخابات حزب الوفد، تتم تحت إشراف قضائي كامل، مؤكدا على أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدا على أن كل مرشح تقدم للانتخابات لاقى كل ما لاقاه الآخر، ونال الناحية الإعلامية بالكامل دون فرق، لأن الجميع أبناء الوفد، واللجنة من أبناء الوفد، لافتًا إلى أن كل ناخب سيحصل على كارت من خارج اللجان به رقم لجنته لتسهيل الإجراءات الانتخابية، إذ تتم العملية الانتخابية داخل 20 لجنة كل لجنة بها قاضٍ، وهناك قاض أعلى يرأس جميع اللجان، حتى تخرج العملية الانتخابية بشفافية كاملة، مشددًا على أن اللجنة المشرفة على الانتخابات مسئولة عن تذليل أي عقبة.