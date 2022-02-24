بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص باختناق في حريق داخل شقة سكنية بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بحالات اختناق إثر نشوب حريق بشقة في مساكن مبارك شرق ايتاى البارود بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة ايتاي البارود، يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين باختناق، إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بمساكن مبارك، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين

وأسفر الحريق عن إصابة كل من أحمد شعبان عبد العزيز العربي، 27 سنة، وخالد عبد الرحمن محمد، 47 سنة، وفاطمة صلاح نصر، 6 أشهر، وإسراء عبد الناصر فتحي، 18 سنة، وسليم صلاح نصر، عامين، وحمزه صلاح نصر، 3 سنوات، وجميعهم مصابون بحالات اختناق، ونُقلوا إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 7 بحروق

وفي وقت سابق، أصيب 7 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى وحالات اختناق، إثر اندلاع حريق داخل مخبز سياحي بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، إثر ماس كهربائي، ما أدى إلى تلف مكونات المخبز.

ونُقل المصابون إلى مستشفى حوش عيسى المركزي لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.