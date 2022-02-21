ضبط 20 طن ذرة مجهولة المصدر خلال حملة تموينية في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري، حملات تموينية على المخابز والأسواق بمراكز «كوم حمادة - ادكو - رشيد - بدر - الرحمانية - أبوحمص».

أسفرت الحملات بالمرور على مركز ومدينة كوم حمادة عن ضبط أسطوانة غاز صغيرة الحجم في إحدى الكافتيريات، وكمية من الفراخ المتبلة والكبد واللحوم المفرومة بمقدار 10 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و10عبوات معطر مجهولة المصدر.

تحرير 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار

كما جرى تحرير 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارة مختلفة، وتحرير محضر ذبح لحوم بقري خارج المجازر وتم التحفظ على 7.5 كجم لحوم، و12 محضر نقص وزن بمقدار من 14 إلى 9 جرامات في الرغيف الواحد.

كما تم تحرير 4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر عدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد العمل.

وبالمرور على مركز ومدينة بدر تم ضبط 61 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية 69 عبوة مبيدات محظور استخدامها، وأحد الجزارين لعرضه لحوم جملى مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 5 محلات مختلفة الأنشطة غير معلنة عن أسعار بيع السلع، وبالمرور على مركز ومدينة أبو حمص تم ضبط 20 طن ذرة أصفر مجهول المصدر.

تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق

كما وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية.