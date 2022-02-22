مصرع طفل أثناء عبوره الطريق بقرية يولينة في البحيرة

لقي طفل مصرعه إثر تعرضها لحادث عبور مشاة أمام قرية يولينة القصر التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة المحمودية باستقبال المستشفى جثة طفل إثر تعرضه لحادث عبور مشاة أمام قرية بولينة التابعة لذات المركز.

وفاة الطفل عبدالرحمن

وتبين وفاة عبدالرحمن أحمد جمعة، 3 سنوات، مقيم يولينه القصر المحمودية، وحفظت الجثة في ثلاجة مستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.

كان قد أصيب 6 أشخاص، أمس، بجروح متفاوتة وحروق جراء وقوع حادث اشتعال أسطوانة غاز بمزرعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، في نطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد عاطف محمد 32 سنة مقيم - كفر الدوار، بحروق وكدمات متفرقه بالجسم، رمضان صابر الحبال 43 سنة كفر الدوار، بحروق في الوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبدالناصر صابر الحبال 50 سنة، مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب صبحي غنيمي سعد 35 سنة، كفر الدوار، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، علاء عبدالسلام جمعة 83 سنة مقيم كفر الدوار، مصاب بحروق في الوجه والجسم، وسليم محمد زيد 43 سنة، مصاب بحروق بالوجه، وكدمات متفرقة في الجسم.