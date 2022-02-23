إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على «صحراوي البحيرة»

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في منطقة «الكيلو 152»، على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

إخطار أمن البحيرة بانقلاب سيارة ملاكي

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، بنطاق ذات المركز.

أسماء المصابين في حادث «الكيلو 152»

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من «قسمت حمدي كمال الشاذلي»، 41 سنة، مقيمة بمحافظة الإسكندرية، باشتباه كسر بالفقرات واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، و«أسيل مختار محمد»، 10 سنوات، مقيمة بالإسكندرية، مصابة بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«ناديم محمد مرسي»، 12 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى.

كما أصيبت رضيعة تُدعى «رونزا مصطفى محمود»، 5 شهور، بكدمة في الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وأصيب «مصطفى محمود محمد عبد العال»، 35 سنة، مقيم بالإسكندرية، بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

وشهدت محافظة البحيرة، في وقت سابق اليوم الأربعاء، مصرع طفل إثر تعرضه لحادث دهس أثناء عبوره الطريق بدائرة مركز أبو المطامير، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الحادث.