إزالة 54 تعديا بالبناء المخالف ومصادرة المعدات بقرى 8 مراكز في البحيرة

وجّه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع أي تعدٍ في المهد مع مصادرة كافة المعدات والمواد المستخدمة في البناء، والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، فضلا عن الالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم للقضاء على تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

إزالة 54 تعديا بنطاق 8 مراكز

ووفقا لبيان صحفي، شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19 أسفرت عن إزالة 54 تعديا بنطاق 8 مراكز بالمحافظة بإجمالي مساحة بلغت 7231 م2، بينها 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 3115 م بقرى طيبة والمسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض، كما تم تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة بمساحة 792 م2 تعدي علي أملاك الري والصرف عبارة عن معديات ومواسير.

وأضاف البيان أنه تم تنفيذ 7 قرارات إزالة بمساحة 819 م على أملاك ري الخطاطبة بكوم حمادة، و10 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 549 م2 عبارة عن «شدات خشبية ومباني خرسانية ومباني بالطوب الأبيض»، بقرى «شنديد، ربع شنديد، صفط خالد بإيتاي البارود»، إلى جانب إزالة 9 حالات تعدٍ بمساحة 749 م2 بنطاق قري كوم النصر وأريمون بالمحمودية عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وأسوار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.