خطوات التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين للترقي 2022.. التزم بموعد محافظتك

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين للترقي 2021، بعد موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، والذين يبلغ عددهم نحو 74 ألف مدرس.

وقالت وزارة التعليم إنه سيتم بدء تسجيل المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020/2021، يوم السبت 26 فبراير لمحافظات (البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء) وذلك عبر منصة «المعلم» للتدريب عن بعد على الموقع الرسمي للأكاديمية المنهية للمعلمين.

خطوات التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين للترقي 2022

وتستعرض «الوطن» طريقة الدخول على منصة المعلم للتدريب عن بعد لأداء البرنامج الرقمي للتمكين المهني للحصول على شهادة الصلاحية إحدى متطلبات الترقي، وهي كالتالي:

- الدخول على رابط المنصة.

- الضغط على زر منصة المعلم للتدريب عن بعد.

- الضغط على تأكيد للدخول على المنصة.

- الضغط على الترقي.

- اضغط على زر تسجيل جديد.

- ادخل كود المعلم ثم اضغط على بحث في حالة أن المعلم مستهدف للترقي 2020- 2021 ثم ينتقل إلى الشاشة التالية وفي حالة أن المعلم غير مستهدف تظهر له الرسالة التي تفيد بذلك، وإذا قام المعلم بالتسجيل من قبل تظهر له رسالة تفيد بأنه سبق له التسجيل وعلى الدخول من الشاشة الرئيسية بإدخال كود المعلم وكود الحجز وفي حالة فقدان كود الحجز أن يتواصل مع الدعم الفني للفرع التابع له.

الالتزام بجدول مواعيد التدريب والتسجيل لكل محافظة

- في حالة دخول المعلم لشاشة البحث في غير موعد محافظته تظهر له رسالة تفيد بأن محافظته ليست مستهدفة في هذا اليوم وعليه الالتزام بجدول المواعيد.

- تظهر شاشة استكمال البيانات الأساسية وعلى المعلم التأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود خطأ بها التوجه إلى إدارة الإحصاء التابع لها لتعديل هذه البيانات والحصول على صحيفة أحوال بعد التعديل تفيد بصحة ذلك وإرسالها على الدعم الفني للفرع التابع له لتصويب الأخطاء بعد التأكد من إدخال رقم الهاتف المحمول صحيح لخط يعمل حيث سوف يتم إرسال كود الدفع عليه والبريد الإلكتروني وباقي البيانات باللون الأبيض ثم الضغط على حفظ بيانات التسجيل.

- تظهر شاشة بيانات الدخول وهو كود المعلم وكود الحجز الذي يعد كلمة السر للدخول على حجز التدريب والاختبار «يجب على المعلم حفظ كود الحجز لأنه يعتبر كلمة المرور للدخول على التدريب ثم الضغط على موافق».

- أدخل كود المعلم وكود الحجز ثم الضغط على زر دخول المستخدم للتدريب.

- تظهر شاشة تسجيل دورة جديدة لحجز تاريخ التدريب والاختبار اضغط على زر تسجيل، اضغط على زر تسجيل لتحديد موعد التدريب والاختبار ثم اضغط على زر حفظ الموعد ليظهر موعد التدريب بجدول الدورات المسجلة.

- تظهر شاشة بيانات المعلم ثم اضغط على زر فوري للحصول على الرقم المرجعي للدفع.

- وبعد الدفع ادخل مرة أخرى من جديد على الرابط ثم أدخل كود المعلم وكود الحجز ثم اضغط على زر دخول المستخدم للتدريب الذي سوف يتاح للدخول على التدريب بعد الدفع مباشرة.

- تظهر شاشة اضغط على زر دخول التدريب والاختبار.

- تظهر شاشة التعليمات بعد القراءة لها اضغط على المربع الصغير بموافقة ثم اضغط على زر موافق.

- يظهر شاشة النشاط الأول «pdf» بعد الاطلاع عليه أبدأ الاختبار بالضغط على زر بدء أسئلة النشاط.

- تظهر شاشة الاختبار مكونة من أربعة أسئلة بعد الإجابة إضغط على زر تأكيد الإجابة.

- إذا لم تتجاوز النشاط الأول تظهر شاشة اضغط على زر رجوع لتحويلك إلى المحور الثاني.

- المحور الثاني الفيديو بعد الاستماع إبدأ الاختبار بنفس الخطوات السابقة للمحور الأول في النشاط.

- إذا لم تتجاوز المحور الثاني تظهر شاشة اضغط على زر رجوع لتحويلك إلى المحور الثالث أي الباوربوينت اضغط على رجوع.

- المحور الثالث في البوربوينت بعد الاطلاع عليه إضغط على بدء الأسئلة.

- إذا تم استنفاذ كل المراحل ولم يحافلك الحظ يتم تحويلك إلى صفحة المصادر.

- بعد الانتهاء من الاختبار تظهر لك إفادة بالتدريب.