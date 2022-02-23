جدول الدخول والتدريب للحصول على شهادة الصلاحية لترقي المعلمين

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول الدخول والتدريب، للحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين للترقي 2020-2021، والحاصلين على آخر ترقية عام 2015، وما قبلها، موضحة بدء التسجيل على منصة المعلم، اعتبارا من السبت المقبل الموافق 26 فبراير الجاري، لأكثر من 70 ألف معلم، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه «معلم ومعلم أول»، و«معلم أول أ، ومعلم خبير».

جدول الدخول والتدريب للحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين

وترصد «الوطن»، جدول الدخول والتدريب للحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين:

- يوم السبت الموافق 26 فبراير حتى يوم الإثنين من نفس الشهر تدريب معلمي محافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

- يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس المقبل حتى يوم الخميس من نفس الشهر تدريب معلمي محافظات الأقصر والبحيرة والوادي الجديد.

- يوم الجمعة 4 مارس حتى يوم الأحد من نفس الشهر تدريب معلمي محافظات السويس وبورسعيد وشمال سيناء.

- يوم الإثنين الموافق 7 مارس المقبل حتى يوم الأربعاء من نفس الشهر تدريب معلمي محافظات المنوفية وقنا والجيزة.

- يوم الخميس الموافق 10 مارس المقبل حتى يوم السبت من نفس الشهر تدريب معلمي محافظات دمياط والإسكندرية والإسماعيلية.

- يوم الأحد الموافق 13 مارس المقبل حتى يوم الثلاثاء من نفس الشهر تدريب معلمي محافظات الدقهلية والغربية والقليوبية.

- يوم الأربعاء الموافق 16 مارس المقبل حتى يوم الجمعة من نفس الشهر تدريب معلمي محافظات القاهرة والشرقية وأسيوط وديوان الوزارة.

البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين

- يوم السبت الموافق 19 مارس المقبل حتى يوم الإثنين من نفس الشهر تدريب معلمي محافظات أسوان وسوهاج.

- يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس المقبل حتى يوم الخميس من نفس الشهر تدريب معلمي محافظات كفر الشيخ وبني سويف.

- يوم الجمعة الموافق 25 مارس المقبل حتى يوم الأحد من نفس الشهر تدريب معلمي محافظة المنيا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، إلى أن الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية صممت البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي 2020- 2021، وفقًا للحقائب التدريبية للمتخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين.