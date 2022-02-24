وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة حول مسابقة «150 ألف معلم»

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر تفاصيل تعيين 30 ألف معلم، ضمن خطة الدولة لتعيين 150 ألف معلم، على مدار 5 سنوات، مشيرا إلى أن الوازرة تعمل باستمرار مع وزارات وهيئات حكومية مثل «المالية»، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذين يعدوا حاليا الامتحانات للمتقدمين لشغل وظائف المعلمين.

أهمية ضخ عدد من المعلمين كل عام

وأكد «شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أهمية ضخ هذا العدد من المعلمين كل عام، لعلاج العجز الذي يختلف من مكان لآخر، ومن مادة لأخرى، لافتا إلى هناك تطويرا للتعليم بشكل سنوي، وأنه خلال السنوات المقبلة ستكون هناك حاجة لمعلمين مؤهلين للتعامل مع المناهج الجديدة، التي يجرى تطويرها باستمرار.

ولفت الوزير إلى أن خطة الإسراع في التعليم ستعمل على تطوير مناهج 3 سنوات دراسية في عام واحد، مشددًا على أهمية وجود معلمين تدرس مناهج جديدة.

طلب تخصصات متعارف عليها

وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أنه سيتم في البداية طلب تخصصات متعارف عليها، مثل معلمين رياض الأطفال، ومعلمي الفصل والمواد، ثم طلب التخصصات العليا، وصولا لمعلمي مواد جديدة، مؤكدا أنه سيجرى تنظيم مؤتمر صحفي خلال الأسبوعين المقبلين لشرح المطلوب للمواطنين، وكيفية تنفيذها وضمان الشفافية والامتحانات.