تعرف على خطوات تسجيل إجراءات الترقي في الأكاديمية المهنية للمعلمين

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطتها لمنح المعلمين والأخصائيين المساعدين شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة؛ للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها للذين استوفوا المتطلبات اللازمة للحصول على تلك الشهادة، وفقا للمادة 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007م والمستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012.

فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل استيفاء منح شهادة الصلاحية

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين، في بيان لها، إنه تم فتح الموقع الإلكتروني منذ بداية يناير الجاري؛ لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين، وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة في تاريخ 2022/1/9، ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 2022/5/31.

استيفاء منح شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين

وخاطبت وزارة التربية والتعليم، جميع المديريات والإدارات التعليمية، بضرورة استيفاء الأوراق الخاصة بالمعلمين للتقديم للحصول على منح شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، مؤكدة على تشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين والأخصائيين المساعدين ومراجعة بياناتهم، والتأكد من استيفائهم المتطلبات اللازمة، وتدقيق مدى صحة بيانات المتقدمين دون كشط أو تعديل واعتماده من مدير الإدارة التعليمية، بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات.

تسليم كشوف البيانات لفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي لها، مراعاة أن يكون لكل تخصص كشوف مستقلة، وتعتبر الإدارة التعليمية مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة تلك البيانات، وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة له، موضحة أن أعمال تسليم الملفات بدأت بالفعل وتستمر حتى 26 مايو 2022، ويراعى عدم استلام ملفات من تجاوز مدة تعاقده عامين في تاریخ 2022/5/31، ما لم يتم تجديدها عملا بحكم العادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012.

خطوات تسجيل إجراءات الترقي في الأكاديمية المهنية للمعلمين

يجب إحضار الأوراق الآتية للتسجيل:

1- صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة، معتمدة من شئون العاملين ونسخة طبق الأصل من عند المعلم المساعد مستوفيا جميع البنود.

2- شهادة اعتبار برنامج التطبيقات التربوية، وإفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ بالانتهاء من محو أمية 10 من المواطنين الأميين بالمحافظة أو شهادة اجتياز برنامج المعلمون أولاً، وأن هذا الشرط خاص فقط بالمتعاقدين في مسابقة الـ 30 ألف معلم، والمسابقة التكميلية لها طبقا لما هو متضمن في عقودهم، ويعفى ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة الـ 5% من هذا الشرط.

شروط الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين

يشترط للحصول على شهادة الصلاحية، تجهيز الأوراق التالية:

1- شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL أو شهادة البرنامج تدريبي للمهارات الأساسية لتطبيقات Office ونظام التشغيل Windows، المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات للبرامج.

2- شهادة الدورة التدريبية AITC التي تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات وشهادة MICIT، التي تصدرها شركة MKCL.

3- الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات.

4- تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة والموجه بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين.

5- ضرورة توافر خطاب ترشيح من مدير المدرسة.

6- صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شئون العاملين بالإدارة التعليمية التابع لها.

7- شهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه في حال تجاوز المعلمين المساعدين مدة التعاقد «سنتين» في تاريخ 2022/5/31، يجب إعداد مذكرة عرض على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أخذ رأي المحافظ المختص لتجديد التعاقد لمدة سنة من تاريخ انتهاء مدة السنتين، على أن يتم عند التقديم إرفاق صورة طبق الأصل من موافقة الوزير على تجديد التعاقد لمدة سنة ثانية مع كل العقود التي تجاوزت مدة السنتين.