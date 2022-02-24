تطعيم 3.2 مليون مواطن بالجرعة الأولى للقاح كورونا في الشرقية

أشرف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على تطعيم المواطنين بمنازلهم بالمناطق النائية بمدينة الصالحية الجديدة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك من خلال الفرق الطبية المتحركة التابعة للإدارة الصحية بالصالحية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، وفقاً لخطة العمل من منزل لمنزل.

خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا

جاء ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وصول الخدمة لجميع المواطنين المستهدفين

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن ذلك يأتي تحت رعاية وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية لأعضاء المجلس التنفيذي، بالتعاون التام بين كافة المؤسسات والقطاعات الحكومية بالمحافظة، لوصول الخدمة لجميع المواطنين المستهدفين بالمحافظة، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، مشيرا إلي أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بالمحافظة، قامت حتى الآن بتطعيم أكثر من 3.2 مليون مواطن بالجرعة الأولى بلقاح كورونا، بنسبة تغطية تجاوزت 75%.

وأضاف «مسعود»، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع، بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءاً.

وذكر، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة والسكان خصصت الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي اللقاح.