ضبط طالب ثانوي صدم 4 فتيات أثناء قيادته سيارة في الشرقية

أصيبت 4 فتيات، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة يقودها طالب في الصف الثالث الثانوي، وذلك أثناء سيرهن في شارع عام بمركز أبوحماد في محافظة الشرقية، فيما ألقت الشرطة القبض على الشاب وتم إحالته للنيابة لتولي التحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية .

إصابة 4 فتيات في حادث تصادم

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوحماد يفيد باستقبال مستشفى أبوحماد المركزي 4 فتيات إثر إصابتهن في حادث تصادم بطريق «القطاوية - أبو حماد».

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة لمعاينة مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف بإشراف هيئة الإسعاف بالشرقية.

إصابة الفتيات بسحجات وكدمات

ونُقلت الفتيات المصابات إلى مستشفى أبوحماد المركزي، وتبين إصابتهم بكدمات وجروح وسحجات، وتم تقديم الخدمات الإسعافية والطبية اللازمة لهن فور استقبالهم، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

رفع آثار الحادث من الطريق وضبط قائد السيارة

وقامت الشرطة برفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وتبين من التحقيقات أن السيارة كان يقودها شاب، 17 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي، واختلت عجلة القيادة من يده ما أدى لوقوع الحادث واصطدامه بالفتيات بعدما فقد السيطرة على السيارة.

وألقت الشرطة القبض على الطالب وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الطالب على ذمة التحقيقات كما انتقل فريق من النيابة إلى المستشفى للاستماع لأقوال الفتيات.