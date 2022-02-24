محافظ الشرقية يوجه بإنهاء مشروع صرف منشأة أبو عمر وتشغيله نهاية العام

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس عصام عبد الحميد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، معدلات أداء تنفيد مشروع صرف صحي منشأة أبو عمر، والمُقام بتكلفة 150 مليون جنيه لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم، وحفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

تنفيذ 93 مشروع صرف صحي بتكلفة 12 مليار و407 ملايين جنيه

وقال محافظ الشرقية إنه جاري تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و407 ملايين جنيه، تشمل إقامة 32 محطة معالجة و209 محطات رفع، بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

إلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني

ووجه المحافظ، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكدا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة الأمراض والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

مشروع صرف صحي منشأه أبو عمر

ومن جانبه أوضح المهندس عصام عبد الحميد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف، أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء مشروع صرف صحي منشأه أبو عمر، والذي يضم محطة معالجة صرف صحي بطاقة إستيعابية 10/15 ألف م3/ اليوم، ومحطة رفع صرف صحي بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه، وذلك للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة أهالي المدينة، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من كافة الأعمال ودخول المشروع الخدمة نهاية العام الحالي، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقا للجدول الزمني المحدد.