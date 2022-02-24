مصرع فني تكييف صعقا بالكهرباء أثناء تركيب جهاز بعيادة طبيب بدمياط   

لقي فني تكييف مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء تركيب جهاز بعيادة طبيب تحت الإنشاء في شارع «أبو الوفا» بمدينة دمياط، حيث جذب أسلاكا كهربائية من الحائط بفمه فصُعق نتيجة ماس كهربائي، ليلقى مصرعه في الحال، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بلاغ بالواقعة

وتلقى قسم شرطة ثان دمياط، بلاغا يفيد مصرع شخص داخل عيادة طبيب تحت الإنشاء، وانتقل رجال المباحث برئاسة الرائد محمد علام رئيس مباحث ثان دمياط إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية يدعى محمد رؤوف محمد توفيق، 32 سنة، فني تكييف، وأنه توفى صعقا أثناء قيامه بشد سلك كهربائي حال قيامه بتركيب جهاز تكييف في عيادة الدكتور محمد شفيق بشارع «أبو الوفا» بمدينة دمياط، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

تفاصيل الواقعة

زميل الضحية، كشف تفاصيل الحادث لرجال المباحث، باعتباره شاهد عيان، فقال إنه والضحية توجها للعيادة لتركيب تكييف، وخلال عملهما في تركيب الوحدة الداخلية للجهاز، توجه الضحية لشد الأسلاك الكهربائية الداخلية بفمه إلا أنه سقط نتيجة صعقه بالكهرباء نظرا لحدوث ماس كهربائي .

وعلى الفور نُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة للتحقيق.