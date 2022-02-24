أول تعليق مصري على أزمة روسيا وأوكرانيا: ندعو لتغليب الحوار

أكدت مصر أنّها تتابع بقلق بالغ التطورات المُتلاحقة اتصالًا بالأوضاع في أوكرانيا، في أول تعليقٍ على أزمة روسيا وأوكرانيا منذ بداية الأزمة، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية

وشددت مصر على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفاديًا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي.

وفي إطار التطورات المُتسارعة حاليًا على المشهد الأوكراني، تتابع سفارة مصر في كييف على مدار الساعة أحوال الجالية المصرية المُقيمة في أوكرانيا، فضلًا عن نشر الإرشادات الواجب اتباعها، وكذا أرقام للتواصل معها.

سفارة مصر في كييف تخصص أرقاما للتواصل

كما ستقوم السفارة في كييف بموافاة المواطنين أولًا بأول بما يُستجد من إرشادات في هذا الشأن، علمًا بأنه يمكن التواصل مع السفارة عبر الأرقام التالية:

380932165877+

380732009984+

380634779436+

وتهيب السفارة في كييف بمُتابعة ما تنشره من تعليمات أو إرشادات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر الرابط التالي.