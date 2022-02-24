«مستقبل وطن» بكفر الشيخ يواصل فحص شكاوى المواطنين الأسبوعية (صور)

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، استقبال المواطنين للقاء النواب الذى يقام يومي الخميس والسبت من كل أسبوع، انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة.

وتلقت الدكتورة منى عبدالعاطى عضو مجلس النواب عن الحزب، اليوم الخميس، عددا من الشكاوى والطلبات، بحضور الدكتور علي أبو شوشة الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب، تضمنت طلبات خاصة بوزارت الصحة والاتصالات والتربية والتعليم، إضافة إلى طلبات أخرى متنوعة أكدت النائبة أنها ستسعى لحلها بالتنسيق مع القطاعات الخدمية بالمحافظة.

أمين التنظيم: عقد لقاءات متعددة خلال الفترة المقبلة

وأكد المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بالمحافظة، أنه سيتم خلال الفترة القادمة عقد لقاءات دورية مع النواب بأمانات المراكز بدوائرهم، أسوة بأمانة المحافظة، وتم تنفيذ ذلك مؤخرا بأمانة مركز مطوبس وقبلها بمدة أمانة مركز فوة، وقال «نأمل أن يتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ المبادرة أسبوعيا بجميع مراكز المحافظة».

وطالب «جعفر» أعضاء الحزب بالمراكز بالمشاركة في حل مشاكل المواطنين، بالتنسيق مع أمانات مراكزهم ونواب الحزب بدوائرهم، تفعيلا لمبادرة الحزب بعقد لقاءات دورية بين المواطنين والنواب.

يأتى ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب «مستقبل وطن» لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال الفعاليات والمبادرات التي ينظمها الحزب فى جميع المحافظات.