نواب مستقبل وطن بكفر الشيخ يتلقون شكاوى ومطالب المواطنين بمقر الحزب

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ استقبال المواطنين للقاء نواب الحزب بالمقر الرئيسي بعاصمة المحافظة، لتقديم الطلبات والشكاوى القانونية الخاصة بهم للنواب.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.

وتلقى المهندس علي العجواني عضو مجلس الشيوخ، أمس السبت، عددا من الطلبات والشكاوى المتنوعة، بحضور الدكتور على أبوشوشة الأمين المساعد، ونائب أمين الحزب بالمحافظة، والمهندس توفيق أبو أحمد الأمين المساعد بالمحافظة، والمحاسب محمد عرابي عضو هيئة مكتب المحافظة وبعض قيادات وأعضاء الحزب.

اللقاءات تهدف للتعرف على مشاكل المواطنين

وأوضح النائب علي العجواني، أن معظم الطلبات عبارة عن نقل وندب لجمع شمل الأسرة، وطلبات للحصول على وحدات سكنية ضمن المستحقين وفقًا للقانون، والمطالبة بالإبقاء على اسم قرية بالبرلس، إضافة إلى طلبات شخصية أخرى، مؤكدا حرصه الشديد علىٰ بذل أقصى جهد ممكن لتلبيتها.

من جانبه، قال الدكتور علي أبو شوشة، الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة، إن لقاءات النواب والمواطنين بمقرالحزب لن تتوقف أبدا، لافتًا إلى استمرار حضور النواب يومي السبت والخميس من كل أسبوع بالتناوب فيما بينهم، خاصة أن هناك ثقة من الجميع في الجهود المبذولة لنجاح المبادرة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح «أبو شوشة»، أن جميع الطلبات والشكاوى القانونية التي تصل إلى الحزب بعيدا عن لقاءات النواب نقوم بحلها عن طريق الجهات التنفيذية المختصة،وذلك بالتنسيق مع المهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب، والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بالمحافظة، سواء عن طريق الاتصال أو الانتقال إلى الجهة المختصة لمساعدة المواطنين.

ياتى ذلك في إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، وكذلك تفعيل دور أمانات الحزب بالمحافظات من خلال التنسيق مع نواب الحزب لتلبية احتياجات المواطنين.