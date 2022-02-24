إنشاء مركز تنمية شبابية بحي سخا شرق كفر الشيخ على 5 أفدنة

تسلمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم، قطعة أرض مساحتها خمس أفدنة، شرق كفر الشيخ بحي سخا، لإقامة مركز تنمية شبابية، طبقا لقرار محافظه كفر الشيخ رقم 1582، بتخصيص مساحة 5.35 فدان، ضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنه 2021، بإزالة صفة النفع العام وإعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح محافظة كفر الشيخ لإقامه المركز.

معاينة الموقع على الطبيعة

وأجريت معاينة للموقع المشار إليه على الطبيعة، بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والدكتور محمد رأفت عبد العزيز معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات القومية، وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، وأبوالنصر عزت مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية، ومحمد عبد الواحد مدير إدارة الهيئات بالمديرية، وبحضور اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة.

ووجه الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة الشكر للواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، على قرار تخصيص أرض مركز التنمية الشبابية بناء على قرار رئيس الجمهورية، معرباً عن سعادته بإقامة هذا الصرح الرياضي الذى يعد إضافة هامة لملاعب المحافظة.

مبادرة «شباب يدير شباب YLY»

وفى إطار متصل، أجرى فريق «شباب يدير شباب YLY» بمحافظة كفرالشيخ المقابلات الشخصية بقاعة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة على مدار يومين، لاختيار مجموعة من المتطوعين الجدد لفريق السوشيال ميديا للمرة الثانية لهذا الموسم.

وسبق الإعلان عن فتح باب التقدم للشباب عبر الرابط المعلن عنه، وسجل أكثر من 150 شابا وفتاة عليه وتم إجراء المقابلات وجارى الإعلان عن نتيجتها خلال الأيام المقبلة.