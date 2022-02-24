فاتورة التليفون الأرضي.. اعرف خطوات الاستعلام وطرق السداد

في ضوء استخدام الكثيرين للإنترنت وعدم استغنائهم عن الباقات المختلفة والأنظمة التي يختارونها للاستفادة منها بشكل يومي، يتواجد التليفون الأرضي في العديد من المنازل وأماكن العمل في كل الأنحاء؛ من أجل اختيار باقات للإنترنت من خلاله، ومع بداية كل شهر يبحث الناس عن فاتورة التليفون الأرضي لتجديد الاشتراك وباقة الإنترنت تحديدا.

وأتاحت شركة المصرية للاتصالات من خلال موقعها الإلكتروني، طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، من المنزل دون الذهاب إلى فروع الشركة المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، فيمكنك معرفة استهلاكك وتجديد الباقة والاستعلام عن الفاتورة من المنزل.

فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن للراغبين في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وسداد الفاتورة اتباع بعض الخطوات؛ لتسديد ما عليهم من فواتير حتى لا يتم وقف الباقة أو قطع خدمات الخط الأرضي، وتعريضهم للغرامة عند التأخير في السداد.

وفي هذا الصدد وفي إطار اهتمام الناس وبحثهم، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها، خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- على الراغبين في السداد أو الاستعلام عن الفاتورة، الدخول على موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني.

- ستظهر لك عدة خانات اختر خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

- وبعدها عليك إدخال كود المنطقة التابع لها ورقم الهاتف الأرضي الخاص بك.

- ثم انقر على خانة «اظهر الفواتير»، لكي تظهر قيمة الفواتير التي يجب عليك سدادها.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

وتتيح شركة المصرية للاتصالات سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا من خلال موقعها الإلكتروني التي يوجد به العديد من الخدمات، وذلك من خلال الضغط على خانة السداد الإلكتروني، ثم اختيار طريقة السداد التي يريدها، سواء كانت بالفيزا أو الماستر كارد.