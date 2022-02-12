آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022.. قبل الغرامة

يبحث الكثيرون عبر المحرك العالمي «جوجل» عن آخر موعد لسداد فاتورة شهر يناير 2022، حتى لا يتعرضوا للغرامة أو لانقطاع الخدمة، وهو الأمر الذي توفره الشركة المصرية للاتصالات، عبر موقعها على الإنترنت، الذي يمكن استخدامه للاستعلام عن الفواتير المتأخرة، والسداد إلكترونيًا، حتى لا تتعرض للغرامة أو وقف الخدمة.

وترصد «الوطن»، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022، وكيفية سدادها «أون لاين»، وفق موقع الشركة المصرية للاتصالات.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022

وبحسب موقع المصرية للاتصالات، فإن فاتورة التليفون الأرضي تؤجل حتى يوم 14 من الشهر التالي، وبهذا يكون آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022 هو 14 فبراير الجاري، أي أنه يتبق يومان فقط.

وفي حالة عدم الدفع، فإنه بداية من يوم الاثنين 15 فبراير الجاري، سيجري تحويل الهاتف ليكون على نظام الاستقبال فقط، ويستمر لمدة شهر، أي حتى 14 مارس المقبل، وفي حالة عدم دفع الفاتورة، تقطع الحرارة عن التليفون، وتفرض غرامة تأخير.

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات، إمكانية سداد فاتورة التليفون الأرضي «أون لاين»، من خلال اتباع التالي:

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات، أو بشكل مباشر من هنــا.

اختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

إدخال كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على «إظهار الفواتير»

ستظهر أمامك كل الفواتير المتأخرة على الهاتف.

اضغط بعدها على كلمة السداد، ثم الدفع.

يمكنك اختيار الطريقة المناسبة، سواء من خلال بطاقة الائتمان، أو الماستر كارد، وفي كل الأحوال سيطلب منك إدخال بيانات البطاقة، والضغط على سداد، ليجري خصم قيمة الفاتورة، أو الدفع من خلال تطبيقات شركات التحصيل.