خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا.. ادفع وأنت في بيتك

يبحث المواطنون بشكل دوري، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، عبر الموقع الإلكتروني التابع للمصرية للاتصالات، استعدادا لسداد القيمة المستحقة عن الاستهلاك في الموعد المحدد، لتجنب غرامات التأخير، بالإضافة إلى تلاشي انقطاع الإنترنت المرتبط بالتليفون الأرضي، خاصة أنه بات مرتبطا بأغلب مهام حياتنا اليومية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

تستعرض «الوطن» في إطار الخدمات المختلفة، التي تقدمها لقرائها، خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، بعد أن زادت عمليات البحث عليها في الساعات الأخيرة.

- الدخول على موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني.

- اختيار خانة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

- إدخال كود المنطقة ورقم الهاتف الأرضي الذي ترغب في الاستعلام عن فاتورته.

- الضغط على خانة «اظهر الفواتير»، لكي تظهر قيمة الفواتير، التي لم تدفع.

- يمكن بعدها تسديد قيمة فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا، من خلال الضغط على خانة السداد الإلكتروني، واتباع الخطوات المطلوبة لذلك.

- اختيار طريقة السداد التي يريدها، سواء كانت بالفيزا أو الماستر كارد.

تقديم طلب تعاقد على خط أرضي

يحتاج تقديم طلب التعاقد على الخط الأرضي المنزلي، التوجه إلى أقرب فروع WE، أو التواصل مع خدمة العملاء (111)، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصلات.

وجاءت الخطوات المطلوبة لطلب خط أرضي جديد للمنزل إلكترونيا، على النحو التالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرية للاتصالات.

- الضغط على خانة طلب خط أرضي منزلي جديد.

- ملء البيانات المطلوبة الخاصة بالاسم والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.

- الضغط على التالي، واتباع الخطوات المطلوبة لذلك، مع مراعاة إضافة صورة من المستندات المطلوبة الخاصة ببطاقة رقم قومي ساري من الجهتين، موضح بها نفس عنوان التركيب، وعقد ملكية أو عقد إيجار عقار أو إيصال مرافق (كهرباء / مياه / غاز).