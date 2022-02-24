السيسي يستعرض تطوير البنية الأساسية لشرم الشيخ استعدادا لاستضافة قمة المناخ

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء أيمن سليمان مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والمهندس محمد طلعت، الاستشاري بمشروع مسجد مصر.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، من بينها جهود تطوير البنية الأساسية لمدينة شرم الشيخ استعدادا لاستضافة القمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري، ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى.

إنشاء محور موازي لمحور 26 يوليو

وتم في هذا الإطار استعراض جهود تطوير الطرق والمحاور بغرب القاهرة، سواء من خلال توسعة المحاور الحالية أو إنشاء محاور جديدة، بما فيها إنشاء محور موازي لمحور 26 يوليو بطول 12 كم، لتتكامل مع ما تم من تطوير بشرق القاهرة، وذلك في إطار العمل على حل مشكلة الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى.

ووجه الرئيس بتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى، تحقيقا لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، بما فيها من خلال رفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها، فضلاً عن تطوير منظومة الطرق والمحاور بمنطقة غرب القاهرة الكبرى، وذلك تكاملاً مع ما تم في منطقة شرق القاهرة، بهدف التخفيف على المواطنين بمنطقة غرب القاهرة والتي تعاني من كثافات واختناقات مرورية شديدة.

استعراض موقف عدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة

كما تم استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مسجد مصر، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، لا سيما قاعة «دار القرآن الكريم»، فضلاً عن عرض الموقف التنفيذي لكلٍ من ساحة الشعب وساري العلم، وكذلك القيادة الاستراتيجية.

كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، لا سيما مدينة الجلالة وما تضمه من مناطق ترفيهية وسياحية، وكذلك الموقف التنفيذي للبنية الأساسية لمشروعات استصلاح الأراضي في منطقة جنوب الوادي بتوشكى.

كما تم استعراض جهود تطوير البنية الأساسية لمدينة شرم الشيخ استعدادا لاستضافة القمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري، فضلاً عن عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، بما فيها رفع كفاءة التجمعات السكنية والبدوية بالمنطقة، حيث وجه السيد الرئيس بالعمل على أن يتم تطوير تلك المنطقة بشكل متكامل لصالح السكان، بحيث تتضمن مباني خدمات إدارية شاملة على أعلى مستوى.