أحمد عزمي: أخويا اتقتل بـ13 طعنة ومراتي طلبت الخلع بسبب تصرفاتي

كشف الفنان أحمد عزمي سبب غيابه عن الساحة الفنية وحياته الشخصية خلال الساعات الماضية، موضحًا أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 والواقع الذي عاشته الدولة حينها، كانت تعيش البلاد في فوضى، لدرجة أن سيارته سُرقت أكثر من مرة، ما دفعه لعدم استطاعته مواجهة كل ذلك، بما في ذلك مقتل أخيه «حمدي».

أخويا اتقتل بسبب خناقة

وأضاف «عزمي»، خلال لقاء ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس، أن أخيه «حمدي» قُتل في حادثة بشعة للغاية حيث طُعن بـ 13 طعنة لمشاركته في «خناقة» مع أحد الأشخاص.

في 2011 حسيت مصر مش بتاعتي

وأفاد عزمي بأنه ابتعد عن كل شيء كان مرتبطًا به بسبب إصابته باكتئاب، موضحًا: «في الوقت دة حسيت مصر مبقتش بتاعتي والانتماء اللي كنت حاسه وعايشه قبل كدة، ولقيت الحل إني أروح شرم الشيخ، واشتريت هناك شاليه، وفقدان توازني بدأ يزيد، وابتعدت عن كل الحاجات اللي كانت مرتبط بيها وبحبها».

رسالة للشباب: الكحول بداية لأي مفسدة

وأوضح أنه في شرم الشيخ تعرف على مجموعة من الأشخاص، ودخل في دوامة تعاطي الكحوليات، مشددًا: «الكحول بداية لأي مفسدة»، وهذه رسالة للشباب: «البيرة بتفتح معاك وبتخليك عاوز تجرب حاجات كتير، خاصة مع الاكتئاب والانفصال اللي حصل».

زوجتي أنقذت ابني بسبب تصرفاتي

وكشف أنه انفصل عن زوجته بناء على طلبها، موضحًا: «أم ابني طلبت الخُلع، وهي كان عندها حق، ومش بحملها أي حاجة ومش زعلان منها، وهي قررت في الوقت ده تنقذ آدم ابني، ولقتني مش قادر استوعب أو أبقى مسؤول عن تصرفاتي»، مؤكدًا أن سبب دخوله لهذه الدوامة كان مقتل أخيه «حمدي».