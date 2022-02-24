فاطمة ناعوت: «اختصم قراء العناوين أمام الله»

قالت فاطمة ناعوت، الكاتبة والأديبة، إن بعض الناس ينظرون إلى النساء على أنهن غير مبدعات ولا يليق بهن الإبداع، وأن المرأة تحمل «نصف عقل»، لافته إلى أن القيادة السياسية اهتمت بأن تحتل المرأة مكانتها بشكل رفيع، وفي المناصب السيادية، موضحة: «لكن في القبول المجتمعي شوية مش واخده مكانتها».

ناعوت: حروب الإقصاء أو التهميش أصعب الحروب

وأضافت «ناعوت» خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويذاع على فضائية «CBC»، أن حروب الإقصاء أو التهميش أحد أصعب الحروب التي قد تحدث تجاه شخص ما، حيث إن الاغتيال الأدبي والمعنوي والتهميش هو من أسوأ أنواع الحروب، معقبة: «مي زيادة كانت مبدعة خطيرة وناقدة، ولكنها هُمشت بالرغم أنها كانت مع عُلية الأدباء».

ناعوت: مقالي 600 كلمة وبيتقري في 3 دقائق

وأوضحت أن سلعة المنتج الثقافي هي سلعة بائرة في مجتمع لا يُقرأ، لأن مثل تلك المواد ثقيلة على قلب من لا يحب القراءة، موضحة: «أنا كثير جدًا بعاني من قراء العناوين، ومقالي 600 كلمة وبيتقري في 3 دقائق، وللأسف بيقروا العنوان وليس المتن ويعلقوا على العنوان، وبتجيلي تعليقات كتير، وقراء العناوين بختصمهم أمام الله».

وأكدت أنها في أثناء كتابتها للشعر أو القصة القصيرة أو المقالات تعي جيدًا من سيقرأ، وتوجه لهم تلك الكتابات، موضحة: «أنا لا أتارجت أو أراهن على قرائي، ومش بشل نفسي عشان النقطة دي ولكن بكتب للزمن ولمصر وللتاريخ، ولمن يقرأ ولمن لا يقرأ، ولو اهتميت بتلك النقاط لما كتبت، وهرجع لنقطة أني ببيع سلعة بايرة».