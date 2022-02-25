حظك اليوم برج العقرب الجمعة 25-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب يتسم بالتركيز العالي على تنفيذ جميع المهام المسندة إليه، وغير قابل للتشتيت على الإطلاق، ولديه شجاعة كبيرة في خوض التجارب، تجعل منه شخصية مثابرة تنتظر الكثير من الوقت وتوفر الكثير من الجهد لتحقيق أهدافه التي يرغب في تحقيقها، ومخلصا بشكل كبير.

يحمل مولود برج العقرب مشاعر الولاء للأشخاص المقربين منه، ولديهم مزايا تنافسية كبيرة، تدفعهم للسعي لتحقيق طموحاتهم، ولا يمكن لأي من الأشخاص حتى المقربين منه معرفة حقيقته.

ثقة مولود برج العقرب الكبيره بذاته، تجعل من مولود برج العقرب شخصية مغرورة، ورغم ذلك فهو يحب مقابلة الأصدقاء الجدد، ويستمتع بالقيام بالكثير من الأنشطة المختلفة، والمغامرات الفردية، ويحرص دائما على البحث عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المال مما يدفعك اليوم لتوسيع نطاق نشاطك فقط قد تكون مشوشا.. لذا تأن في خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

عطارد وزحل معاكسان ويطالبك ذلك بأن تعتني بأقوالك وتخطط جيدا قبل أن تتحرك.

العمل عند برج العقرب

مولود برج العقرب يميل دائما للوظائف التنافسية التي تساعدهم على التقدم واتطوير من نفسه بشكل كبير، كما أنهم لا يحبون التفاخر أو التباهي بأنفسهم، كما أنهم قياديين بطبيعتهم، ما يساعدهم على تحقيق أحلامهم وأهدافهم التي يسعون إليها.