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محمود مسلم

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 22-2-2022 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:39 ص | الثلاثاء 22 فبراير 2022
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

يستخدم مواليد برج العقرب العقل والمنطق كثيرًا خلال التعامل مع زملاء العمل، مما يجعله الأكثر تألقًا في مجالك المهني، فهو مبدع في الأعمال البصرية مثل التصوير والتصميمات.

صفات برج العقرب

يعرف عن مواليد برج العقرب حبها وعشقها للأمور الجميلة، مما يجعله مسرفا في كثير من الأحيان، كما أنه يميل إلى تنفيذ طلبات الشريك أيا كانت فهو عاشق مخلص لمن يحب، لكن في حالة شعر بوجود استغلال فإنه يتحول إلى مارد يسعى للانتقام.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

اليوم يكون برج العقرب في مواجهة القمر مما يمنح أصحاب هذا البرج كل الأدوات للتأثير في الآخرين، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي، الفلك يمدك اليوم بالسحر والتوهج وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز من أثروا في المجالات المختلفة ومن مواليد برج العقرب، طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر، الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر، سميرة أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 15 نوفمبر، والنجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر، والفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر، الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر، الفنانة كيتي بيري، ويوافق تاريخ ميلادها 25 أكتوبر، الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

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بقلم الوطن