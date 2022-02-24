حبس عاطل حاول سرقة نعش و«ترابيزة» تغسيل موتى من مسجد بالغربية

فوجئ أهالي قرية القضابة بمركز ومدينة بسيون، بمحافظة الغربية، بقيام شخص بسرقة النعش الخاص بالموتى في أحد المساجد، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمحاولة أحد الأشخاص، بسرقه نعش و«تربيزة» من أحد المساجد، بقرية القضابة بدائرة المركز.

التحريات والمعاينة

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وبعمل التحريات الأولية حول الواقعة تبين قيام عاطل بمحاولة سرقة نعش و«تربيزة» تغسيل الموتى من مسجد محرم بالقضابة، وتم القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان مركز شرطة بسيون، وحرر المحضر اللازم، وبعرضه علي النيابة العامة، وأصدرت قرارها المتقدم بشأنه، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة، للوقوف علي ملابسات الواقعة.

تأجيل محاكمة المتهم السادس في قضية «بسنت»

في سياق آخر، قررت محكمة الطفل بطنطا تأجيل محاكمة المتهم السادس في قضية بسنت ضحية الإبتزاز الإلكتروني بالغربية، وذلك إلى 3 مارس المقبل، وذلك الى المرافعة، بناء على طلب دفاع المتهم وكانت أولى جلسات القضية، شهدت غياب والدة بسنت، واقتصر الحضور فقط على شقيقتها الوسطى وخطيبها، وأيضا محامي الضحية.

كان المستشار محمد البواب، المحامي العام الأول لنيابة غرب طنطا الكلية، قرر إحالة المتهم السادس إلى محكمة الطفل بطنطا، مع استمرار حبسه، وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجريمة في غضون عام 2021 وقام بهتك المجني عليها بغير قوة ولا تهديد والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة، بأن استطال عموم جسدها وعموم عفتها.