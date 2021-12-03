حملة على المؤسسات الطبية الخاصة المخالفة بمركز بسيون في الغربية

قام الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة بمركز بسيون، رافقه الدكتور بيشوي سامي، والدكتورة ولاء أسامة، والدكتور محمد علي، وذلك للتأكد من التزامها باشتراطات الترخيص ومعايير الجودة ومكافحة العدوى لضمان تقديم خدمة طبية ملائمة للمرضى، طبقا لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل برقم 153 لسنة 2004، على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وكيل الصحة بالغربية يوجه بتفعيل العلاج الحر بأقسام مستشفى بسيون

جاء ذلك في إطار خطة الدولة الرقابية وأحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية غير الحكومية، وتنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة من عيادات ومستشفيات خاصة ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة، حفاظا على صالح المواطنين وحياة المرضى بقرى ومراكز المحافظة.

وكيل الصحة بالغربية: العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة الصيدلة نجحوا في العديد من الحملات

وأوضح وكيل الوزارة، أن العلاج الحر بالتنسيق مع إدارة الصيدلة نجحوا في العديد من الحملات، حيث تم إصدار قرارات إغلاق للعديد من المنشآت الطبية الخاصة والتي تعمل بدون ترخيص.

كما وجه وكيل وزارة الصحة، بغلقها بالشمع الأحمر، مع العديد من الإنذارات للمنشآت الطبية التي وجد بها مخالفات وإعطائها مهلة محددة لتلافي المخالفات وتصحيح الأوضاع خلال الفترة المقبلة على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.