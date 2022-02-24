بريطانيا تحظر طيران إيروفلوت الروسي بعد اجتياح أوكرانيا

أعلنت بريطانيا حظر طيران إيروفلوت الروسي إليها، حسبما أفادت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل، وذلك في إطار حزمة العقوبات التي يسعى إليها الغرب ضد روسيا، ردًا على هجومها على أوكرانيا.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الكندي إن كندا أعلنت حزمة عقوبات ضد روسيا، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات ستقيد قدرة بوتين على تمويل الهجوم على أوكرانيا، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية» أيضًا.

مسؤولان أمريكيان: من غير المتوقع أن تستهدف العقوبات الجديدة قطاع الطاقة الروسي

جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه مسؤولان أمريكيان لصحيفة بوليتكو إنه من غير المتوقع أن تستهدف العقوبات الجديدة قطاع الطاقة الروسي.

جاء ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه وكالة نوفا الإيطالة للأنباء، أن عواقب انقطاع تدفقات الغاز التي تتدفق من روسيا إلى إيطاليا عبر نظام أنابيب الغاز الذي يعبر أوكرانيا، والمعروف باسم براتستفو، مدمرة وكارثية.