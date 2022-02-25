متسابقة بعد اجتياز اختبار الدوم: «حياتي اخضرت لما شوفت الضوء الأخضر»

قدمت المتسابقة ماريا أسامة، عرضا في موهبة التمثيل أمام لجنة تحكيم الدوم المكونة من الفنانة يسرا، والفنان عمرو يوسف، والمخرج مروان حامد، وأبهرت «ماريا» لجنة تحكيم الدوم، بأداء تمثيلي رائع، وقامت لجنة التحكيم بمنحها أصواتهم.

وعبرت المتسابقة ماريا أسامة، عن سعادتها بالحصول على الضوء الأخضر، قائلة: «أول لما شوفت اللون الأخضر حياتي اخضرت، وأشكر لجنة التحكيم على تقييمها لي».

وتكونت لجنة التحكيم من الفنانة يسرا، والفنان عمرو يوسف، والمخرج مروان حامد، ومنحوا المتسابقة الضوء الأخضر لتتأهل للمرحلة الثانية من المسابقة.

المشتركون في مسابقة الدوم

وتتراوح أعمار المشتركين في مسابقة الدوم، من الذكور والإناث، بين 16 و28 عاما، للتمثيل والغناء، وفي التقديم الإعلامي من 21 إلى 28 عاما، والمشتركين من جميع المحافظات، وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة، وليس بأسبقية الحضور، وأجريت اختبارات للاختيار من بين 15 ألف مشترك، كما اشترطت المسابقة على المتسابقين أن يقيموا في القاهرة.