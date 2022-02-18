انبهار لجنة تحكيم «الدوم» بأداء يوسف عثمان في تقديم البرامج

شارك المتسابق يوسف عثمان، في برنامج اكتشاف المواهب «الدوم» الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشاركة وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، ويُذاع عبر فضائية «ON»، ونجح في الحصول على الضوء الأخضر، بعد انبهار لجنة تحكيم التقديم التلفزيوني ضمن فعاليات البرنامج بطريقة أدائه.

إشادة بالمتسابق

وأشادت الإعلامية جاسمين طه، بأداء المتسابق، قائلة له: «إنت أكيد كنت شغال قبل كده»، فرد عليها بأنه لم تكن لديه تجربة سابقة في التقديم أو قراءة النشرات، وكشف عن أنه كان يعمل مراسلا ولم يظهر في الكادر لأنه كان تحت التمرين بإحدى القنوات الفضائية عندما كان بالجامعة في 2018.

أعضاء لجنة التحكيم

وتتكون لجنة التحكيم من الإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية نجوى إبراهيم، والإعلامية جاسمين طه، وأعطوا المتسابق الضوء الأخضر ليتأهل للمرحلة الثانية من المسابقة.

وتتراوح أعمار مشتركي المسابقة الدوم، من الذكور والإناث، بين 16 و28 عاما، للتمثيل والغناء، وفي التقديم الإعلامي من 21 إلى 28 عاما.

وينتمي المشتركون لجميع المحافظات، وأجريت اختبارات للاختيار من بين 15 ألف مشترك، كما اشترطت المسابقة على المتسابقين أن يقيموا في القاهرة، وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة، وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، بقاعة ضخمة بمركز شباب الجزيرة.