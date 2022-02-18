«قادرون باختلاف».. المتسابق مازن سامي يبهر لجنة تحكيم وجمهور «الدوم»

أبهر المتسابق مازن سامي لجنة تحكيم التقديم التليفزيوني، ضمن فعاليات برنامج اكتشاف المواهب «الدوم» الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، ويُذاع عبر فضائية «ON»، ونجح في الحصول على الضوء الأخضر.

إشادة ونصيحة

وعلقت الإعلامية نجوى إبراهيم على أداء المتسابق مازن سامي، قائلة له: «الداخلة دي أنت متأكد إنك هتخطفنا»، كما أشادت به الإعلامية جاسمين طه، قائلة: «بالرغم إن عندك 19 سنة بس حاسة إنك أكبر من كده، عندك اتزان وعمق في الشخصية بدليل اختيارك للموضوع وهو قادرون باختلاف».

كما نصحته الإعلامية لميس الحديدي بضرورة تكثيف تدريبه على البرامج، «محتاج تتدرب وتهدى شوية بس هديك أوك».

من جانبه، قال مازن سامي إنه يحلم بأن يكون مُقدم برامج اجتماعية أو تتحدث عن الجانب السيكولوجي.

أعضاء لجنة التحكيم

وتتراوح أعمار المشتركين في مسابقة الدوم بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للتمثيل والغناء أما التقديم الإعلامي فيتراوح السن بين 21 لـ 28 عاماً من جميع المحافظات حيث تم إجراء اختيارات من بين 15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما اشترطت المسابقة على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.