مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار أمريكي لإدانة العمليات الروسية في أوكرانيا

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار أمريكي لإدانة العمليات الروسية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في «دونباس»، جنوب شرقي أوكرانيا، وقال إن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وقال بوتين، إن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على روسيا، موضحا أن العقوبات الجديدة ستكون ذات تأثير كبير على موسكو دون الولايات المتحدة وحلفائها.

موسكو: تدمير مبنى مستخدم من قبل دائرة حراسة الحدود جراء القذائف الأوكرانية

وكانت السلطات الروسية، اعلنت في وقت سابق، سقوط ما لا يقل عن 14 قذيفة في أراضي مقاطعة «روستوف» جنوب البلاد، جرى إطلاقها من الأراضي الأوكرانية، وأوضحت لجنة التحقيقات الروسية، في بيان، أن القذائف تسببت بتدمير مبنى مستخدم من قبل دائرة حراسة الحدود لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في المقاطعة الروسية.

مقتل مدني وإصابة 5 آخرين جراء قصف قوات أوكرانيا لمدينة جورلوفكا

بدورها، أعلنت قوات «جمهورية دونيتسك الشعبية» الانفصالية، التي اعترفت بها موسكو مقتل مدني وإصابة 5 آخرين جراء قصف قوات أوكرانيا على مدينة جورلوفكا بمنطقة دونباس.

وكانت قوات دونيتسك، قالت في وقت سابق، إن القصف الأوكراني على أراضيها أسفر عن تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 60 مبنى حتى مساء أمس الخميس، فيما أوضح ممثل دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار، أن القصف الأوكراني مستمر وهو يستهدف المباني السكنية ومواقع البنية التحتية.

أوكرانيا تعلن منع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من مغادرة البلاد

بدوره، أعلن رئيس إدارة حرس الحدود في مدينة لفوف الأوكرانية دانييل مينشيكوف، منع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من مغادرة البلاد، داعيا عبر «فيس بوك»، إلى عدم إثارة الذعر وعدم محاولة عبور الحدود دون إذن.