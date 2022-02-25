إلهام شاهين: أوافق على الزواج المدني.. وأتمنى إغلاق السوشيال ميديا

تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن تفاصيل شائعة أنها تصلي بدون حجاب، قائلة: «قالوا إني بصلي من غير حجاب لما روحت جنازة مها أبو عوف والطرحة اتزحلقت وأنا بصلي، وهما شافوا الطرحة واقعة على أكتافي وأنا ما أخدتش بالي إنها وقعت وبدأت أصلي والطرحة اتزحلقت، واصطادوا إن الطرحة وقعت وصوروها بسرعة، وأصلا مش المفروض حد يصورني وأنا بصلي، والمفروض مفيش تصوير في الجنازات وده شيء سخيف وفيه عدم احترام للموقف، وناس في حالة حزن بتصوروهم على إيه؟ وناس بتصلي بتصوروهم ليه؟ ولما نزلت في الركوع لقيت شعري جنبي قولت إيه ده فين الطرحة؟ فعدلت الطرحة وكملت صلاة عادي».

إلهام شاهين: أوافق على الزواج المدني

وعلقت إلهام شاهين خلال لقاء مع آسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، على ما يسمى بالزواج المدني: «أوافق على الزواج بأي شكل، ومعنديش مشكلة فيه، والزواج المدني بيتعمل لما تكون في مشكلة وكل واحد في دين مختلف، وأنا لو حبيت حد بجد هيخليني أوافق على إني أعمل أي حاجة، واللي ربنا بيحبه يخليه يعيش قصة حب حقيقية، واللي حياتهم بتعدي ومبيعيشوش قصة حب حقيقية ضاع منهم استمتاع كبير».

إلهام شاهين: أمنيتي إغلاق السوشيال ميديا

وأكدت إلهام شاهين، أن يسرا وليلى علوي تفوقا عليها من فنانات جيلها، مبدية محبتها وتقديرها لهما، وعن أمنيتها في 2022، قالت: «أمنيتي في 2022 إن السوشيال ميديا تتقفل وتتلغي، ودي أمنية مش هتتحقق لأن السوشيال ميديا الناس بقت عايشة بيها».