تطوير مضمار الهجن بشرم الشيخ وتزويده بمستشفى بيطري

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مضمار سباقات الهجن في مدينة شرم الشيخ يستعد لانطلاق سباق الشهر المقبل، مؤكداً أن أعمال التطوير تجري في المضمار على قدم وساق، بهدف تحويله إلى أحد أفضل مضامير سباقات الهجن على مستوى الوطن العربي.

الاستفادة بتجربة مضمار سباقات الهجن بدولة الإمارات

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الخميس، إن رئيس مدينة شرم الشيخ، اللواء محمود السولية، قام بزيارة مضمار سباقات الهجن في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، لمعرفة التطورات والأساليب الحديثة التي يمكن تطبيقها في مضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ، مشيراً إلى أنه قام بزيارة مضمار الهجن في منطقة «السفاري»، صباح اليوم الخميس، لمتابعة أعمال تطوير مضمار الهجن والفروسية بشرم الشيخ.

الانتهاء من المستشفى البيطري بمضمار الهجن

وأكد اللواء خالد فودة أنه التقى وزير الزراعة، السيد القصير، قبل يومين، مناقشة بعض المشروعات التي يجري تنفيذها في جنوب سيناء، من بينها سرعة الانتهاء من إنشاء المستشفى البيطري بمضمار الهجن، وطالب بدعم المواطنين ببعض المشروعات الصغيرة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، من خلال جهاز التنمية الشاملة بوزارة الزراعة.

ولفت المحافظ إلى أن وزير الزراعة أكد أنه سيتم الانتهاء من المستشفى البيطري العام القادم، قبل احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وسيجري تزويده بالأطباء والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى توزيع بعض الأغنام على المواطنين، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة المنصة الرئيسية، ومنصة كبار الزوار، وصالة كبار الزوار، وأعمال إنشاء المسجد، وحظائر الحيوانات، والعيادة البيطرية، والمقاعد، والمظلات بطول طريق المضمار.

تطوير المرافق بشرم الشيخ

وأكد محافظ جنوب سيناء أن هناك نهضة شاملة في كل المرافق الحيوية بشرم الشيخ، وقال إنه عقد لقاءً مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لمناقشة استعدادات محافظة جنوب سيناء لاستقبال فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ (COP-27)، الذي تستضيفه مصر نهاية عام 2022 بمدينة شرم الشيخ، وقال المحافظ إنه جرى الاتفاق على نقل المرافق المتعارضة مع المحاور الرئيسية في منطقة «الرويسات» بشرم الشيخ، وإحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي على مستوى المحافظة.

وتابع أنه تفقد أعمال الإنارة بالطريق الدائري والميادين، منها ميدان مدخل مدينة شرم الشيخ، أمام بوابة المدينة، بالإضافة إلى أعمال التجميل والتشجير وزراعة أحواض الزهور بطرق وميادين المدينة.