مصرع طالب دهسا في حادث تصادم سيارة نقل و«موتوسكيل» بسوهاج

شهدت دائرة مركز سوهاج، مصرع طالب دهسا، كان يستقل دراجة بخارية «موتوسكيل» اصطدمت بسيارة نقل، ما أدى لوفاته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة سوهاج، بوقوع حادث تصادم، بطريق المزالوة، بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة «نقل» قيادة «كرم. ش. أ. ا. أ»، 42 عاما، سائق، ويقيم دائرة مركز أخميم، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة «محمد. ع. ا. ع. م»، 17 عاما، طالب، ويقيم ونينة الشرقية، بدائرة المركز.

وفاة قائد الدراجة البخارية

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام.

ونفت والدة المتوفى «سميحة. ع. ا. م»، 37 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، وجود شبهة جنائية.

وبسؤال قائد السيارة قال إنه فوجئ بالطالب أمامه ولم يتمكن من مفاداته، وجرى التحفظ على المركبتين.

هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «كسر بقاع الجمجمة أدى إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية»، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.