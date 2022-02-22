أخ وأخت بجامعة سوهاج يفوزان بمنحة 2550 يورو: صنعا مبيدا حشريا حيويا

كرم الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج والدكتور عماد عبد اللطيف محمد المعيد بكلية الزراعة، اليوم الثلاثاء، كرستينا أنسي فايز طالبة ماجستير بقسم الميكروبيولوجي وشقيقها أبانوب أنسي فايز طالب بكلية التجارة، لفوزهما بمنحة مالية 2550 يورو، من بنك التنمية الإفريقي والشراكة الدنماركية، لنجاحهما في تصنيع مبيد حشري حيوي، وذلك بحضور الدكتور مظهر العيسوي رئيس قسم الميكروبيولوجي بكلية الزراعة.

وقال «عبد الخالق»، إن هذه الجائزة نتيجة لاهتمام إدارة الجامعة بقطاع البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، الذي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف القومية المنشودة، بما يعود بالنفع على المجتمع المحيط، لربط العلم بالتطبيق العملي ورفع قيمة الخريجين في سوق العمل المحلي والدولي، موجها الشكر لقسم الميكروبيولوجي لنجاحاته المتواصلة، مهنئا الفائزين بالجائزة ومتمنيا لهم مزيد من النجاحات المستقبلية.

خطة مستقبلية طموح لإنتاج مخللات

من جانبه، قال «العيسوي»، إن هذه الجائزة ليست الأولى، لافتا إلى وجود خطة مستقبلية طموح لإنتاج مخللات لتحسين الصحة العامة، وتقوية الجهاز المناعي للإنسان في إطار إجراءات السلامة والصحة.

وذكرت «كرستينا»، أنه تم تصنيع نوعين منه المبيدات، الأول عبارة مبيد بكتيري Bt وهو متخصص للحشرات حرشفية الأجنحة منها دودة الحشد التي تصيب نباتات السمسم والذرة والطماطم في موسم الصيف، والنوع الثاني مبيد فطري Bb وهو متخصص للقضاء على «الأكاروس» التي تصيب نباتات الصوب مثل الفلفل والطماطم والخيار.

يذكر أن قسم الميكروبيولوجي حصل على المركز الرابع في إنتاج «الكومبوست» السماد العضوي الصناعي.