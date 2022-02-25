عاجل.. نائب الرئيس الأوكراني: نحارب على 4 جهات رغم التفوق الروسي

أفادت «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، إن نائب الرئيس الأوكراني، أعلن أن وحدات الجيش الأوكراني تقاوم في 4 جبهات رغم التفوق العددي الروسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن فجر أمس الخميس، عن بدء عملية عكسرية روسية على الأراضي الأوكرانية لمنع عسكرة أوكرانيا، وحفاظا على أرواح المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودينستيك، اللتان اعترف بهما بوتين رسميا، والمنفصلتين عن تركيا من جانب واحد.

وشنت القوات الروسية هجومها من عدة مناطق حدوية مع أوكرانيا، وهي مناطق لوغاسك ودونيستك بالدونباس والحدود البيلاروسية وكذلك شبه جزيرة القرم التي أعلنت انضمامها إلى روسيا عام 2014.