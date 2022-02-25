رئيس أوكرانيا: القوات الروسية توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات، مضيفا أن العالم يواصل مشاهدة ما يحدث في أوكرانيا من بعيد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

غارات روسية تستهدف مدرجا في مطار كييف الدولي

وسُمع دوي صفارات إنذار مجددا في مدينة لفيف غرب أوكرانيا، فيما أشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى غارات روسية تستهدف مدرجا في مطار كييف الدولي.

من جانبه، أصيب أحد المدنيين في مدينة «دونيتسك»، جراء قصف للجيش الأوكراني، فيما أظهرت صورا نشر روسيا صواريخ «بوك» في مدينة خيرسون الأوكرانية، وكانت وسائل إعلام أوكرانية، أشارت في وقت سابق إلى مقتل 13 جنديا من حرس الحدود.

موسكو: القوات الروسية عطلت 83 منشأة للبنية التحتية العسكرية البرية في أوكرانيا

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال إيجور كوناشينكوف للصحفيين، إنه منذ بدء العملية الخاصة، عطلت القوات المسلحة الروسية 83 منشأة للبنية التحتية العسكرية البرية في أوكرانيا، ودمرت 4 طائرات و4 مسيرات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الخاصة تعمل على تأمين إقليم دونباس ونزع السلاح منه، وكانت بعض الدبابات الروسية تقدمت في وقت سابق، نحو العاصمة الأوكرانية «كييف».

بدورها، أشارت وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، إلى إلغاء وتأجيل 160 رحلة اليوم من مطارات موسكو الرئيسية، وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن القصف الروسي يستهدف العسكريين والمدنيين في أوكرانيا.

من جانبها، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن تدفق اللاجئين، مازال مستمرا من شرق أوكرانيا على مدينة روستوف الروسية.

بدوره، قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن طرد مستشار في السفارة خطوة عدائية، فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يجب إعطاء الأولوية القصوى لحماية المدنيين في أوكرانيا.

«واشنطن»: العقوبات ألحقت خسائر بالروبل الروسي

من جانبه، حظر البنك المركزي الأوكراني، التعامل بالروبل الروسي وروبل روسيا البيضاء، وكانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، قالت في وقت سابق، إن العقوبات ألحقت خسائر بالروبل الروسي والأسهم المالية شهدت تدهورا، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسي سيتعرض لأضرار كبيرة بسبب اجتياح أوكرانيا.

وأضاف «البيت الأبيض»: «سنمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحصول على أي مميزات من النظام المالي العالمي، فيما أعلن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، فرض عقوبات على أكبر مؤسستين ماليتين في روسيا».

«بيلوسي»: الكونجرس الأمريكي سيقدم 600 مليون دولار لتسليح أوكرانيا

وكانت رئيسة مجلسي النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قالت في وقت سابق، إن ما تقوم به بلادها هو ضمان تقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأوكراني، مشيرة إلى أن الكونجرس الأمريكي سيقدم 600 مليون دولار لتسليح أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون قال في وقت سابق، لأعضاء الحكومة: «يوم أسود في تاريخ القارة الأوروبية».

وكان الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، انتقد في وقت سابق، كلمات نائب رئيس البلاد الجنرال أنطونيو هاميلتون موراو، الذي هاجم روسيا، وكان مورا، شبه تصرفات روسيا في أوكرانيا باستراتيجية ألمانيا النازية.

بدورها، توعدت هيئة الطيران الروسية بالرد على قرار بريطانيا حظر خطوطها الجوية، وقالت الهيئة، إن بلادها قد ترد على حظر رحلات شركة إيروفلوت إلى بريطانيا.

عربيا، عقد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اجتماعا مع سفيري أوكرانيا وبولندا والقائم بأعمال سفارة رومانيا في تونس، وطلب منهم تسهيل إجلاء التونسيين من أوكرانيا.