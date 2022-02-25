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أوكرانيا تعلن إسقاط 16 طائرة روسية منذ بدء العملية العسكرية

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حسن رمضان
06:16 ص | الجمعة 25 فبراير 2022
إحدى آليات الجيش الأوكراني

إحدى آليات الجيش الأوكراني

أعلنت السلطات الأوكرانية، أن حصيلة الطائرات الروسية التي أسقطتها بلغت 16 طائرة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان مستشار رئيس وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية أنطون جيراشينكو، قال صباح  اليوم الجمعة، إن عاصمة بلاده «كييف»، تتعرض لضربات بصواريخ كروز أو صواريخ باليستية، مشيرا إلى استمرار الضربات، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

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