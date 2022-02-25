الخارجية التركية: لن نستطع غلق المضايق البحرية في وجه السفن الروسية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريح له، اليوم الجمعة، إن بلاده قد تغلق مضيق البوسفور والدردنيل أمام مرور السفن الحربية، ولكن حتى في هذه الحالة، سيكون لروسيا الحق في استخدامها لإعادة الأسطول إلى القاعدة.

أوكرانيا تطلب غلق المضايق البحرية

ذكر «أوغلو»، في تصريحاته التي نقلتها صحيفة «حريت» التركية: «لقد طلبت أوكرانيا منا رسميا، إغلاق المضيق أمام مرور السفن الحربية الروسية، وأحكام اتفاقية مونترو واضحة ودقيقة للغاية، وحتى اليوم، لم تتردد تركيا في الامتثال لاتفاقية مونترو»، موضحا: «الحرب التي لا تكون تركيا طرفا فيها يمكن اتخاذ إجراءات ضد الدول المشاركة فيها».

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وأضاف: «يمكن لتركيا تقييد مرور السفن الحربية عبر المضائق، ومع ذلك، تنص اتفاقية مونترو أيضا على أن سفن الدول المشاركة في الحرب يمكنها العودة إلى قواعدها».

وكانت الحكومة الأوكرانية، قد طلبت، أمس الخميس، من تركيا، ضرورة إغلاق مضيقي «الدردنيل والبسفور» في وجه السفن والقوات الروسية، والمجال الجوي أمام روسيا، على خلفية شن روسيا عملية عسكرية على الأراضي الأوكرانية.

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مطالبات فرض عقوبات

كان السفير الأوكراني لدى أنقرة فاسيلي بودنار، قد خرج، أمس، أمام سفارة بلده في العاصمة التركية، مطالبا الحكومة التركية بضرورة مساعدة أوكرنيا، وإغلاق مضيقي الدردنيل والبسفور، إلى جانب فرض عقوبات على الجانب الروسي وتجميد أصولهم داخل تركيا.

وجاءت هذه المطالب ردا على العملية العسكرية الروسية التي أعلن بدءها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر أمس الخميس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، وهو الأمر الذي لاقى استهجانا وغضباً كبيرا ًمن جانب عدد من الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.